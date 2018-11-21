Ветеран боевых действий в Чечне получил судимость за задержание педофила

Житель Ленинградской области, ветеран боевых действий в Чечне Дмитрий Мясников попал в СИЗО и затем получил судимость за то, что самостоятельно задержал педофила и сдал его в отделение полиции.

Мясников получил год и девять месяцев исправительных работ за то, что в феврале поймал предполагаемого педофила и доставил его в отделение полиции. Однако самого ветерана боевых действий обвинили в разбое, сообщает «Росбалт».

Решение вынес Тосненский горсуд Ленобласти. Мясников намерен обжаловать решение.

Инцидент произошел в начале февраля. Тогда племянница рассказала ему, что некий 30-летний мужчина завязал с ней переписку в соцсети «ВКонтакте» и сделал 14-летней девочке предложение заняться сексом за 10 тыс. рублей.

Мясников в тот момент работал в ЧОП «Тосно-Щит» и после разговора с девочкой решил отправить предполагаемого педофила в тюрьму.

6 февраля мужчина приехал в Тосно на своей машине, девочка села к нему в салон. За ними поехал на другой машине Мясников и его напарник. В районе заправки Lifan остановился, из него выскочила девочка в расстегнутой одежде и в слезах, рассказал Мясников.

«Мы решили задержать злоумышленника. А тот стал предлагать деньги – только за то, чтобы мы отпустили его. Но не вышло. Надели наручники, поехали к маме, а затем – в полицию писать заявление», – рассказал ветеран боевых действий.

Через три дня Мясников узнал, что его уволили задним числом. После этого оперативники задержали его и отправили в изолятор. Там он провел 12 дней и был выпущен под домашний арест.

Следствие утверждает, что Мясников забрал банковскую карту педофила и снял с нее 2,5 тыс. рублей. Затем обвинение в разбое с применением оружия сняли, предъявили только угон автомобиля без цели хищения. В итоге осудили Мясникова за то, что мужчина отвез педофила в отделение полиции.

Предполагаемый педофил в свою очередь получил 400 часов обязательных работ - по какой статье, не уточняется. В деле Мясникова он проходил как потерпевший и получил моральный ущерб.

Мясников собирается обжаловать решение суда.