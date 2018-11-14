Захарова напомнила Японии про требование СССР

Требование СССР о выводе американских войск из Японии, отраженное в памятной записке от 27 января 1960 года, должно учитываться в ходе переговоров о мирном договоре между Москвой и Токио, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Безусловно, в рамках переговорного процесса будет обсуждаться весь комплекс вопросов, в том числе проблематика безопасности. При этом исходим из необходимости учета всей имеющейся дипломатической переписки, включая памятные записки правительства Советского Союза от 27 января и 24 февраля 1960 года», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Захарова отметила, что даты проведения консультаций между заместителями глав МИД России и Японии в рамках созданного переговорного механизма пока не согласованы, продолжается уточнение вопросов, связанных с началом диалога по проблеме мирного договора в обновленном формате.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно в ходе состоявшейся в ноябре в Риме встречи обсудили вопрос ускорения переговоров по заключению мирного договора.

Напомним, на состоявшейся 14 ноября встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ решили активизировать диалог по мирному договору на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.