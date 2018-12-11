Неудачник президентской гонки в Грузии посетил границу Южной Осетии

Бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе, проигравший недавние президентские выборы, во вторник посетил границу Южной Осетии в селе Атоци, чтобы опротестовать «российскую оккупацию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, благодаря активности гражданского общества Грузии в этом селе удалось остановить «бордеризацию».

Он призвал активистов продолжить борьбу с «российской оккупацией».

«Дело нашего национального достоинства остановить российскую махину. У борьбы всегда есть смысл», – сказал Вашадзе, который является членом «Единого национального движения» Михаила Саакашвили и лидером «Объединенной оппозиции».

В минувшую субботу грузинские музыканты провели в этом селе «антиоккупационную акцию». В Тбилиси утверждают, что вблизи этого села российские пограничники, которые охраняют границу Южной Осетии по двусторонним соглашения после войны 2008 года, начали обустраивать пограничную инфраструктуру. Под охраной полиции Грузии музыканты несколько часов исполняли оперные арии и играли классическую музыку.

Цхинвал регулярно обращается к Тбилиси с предложением демаркации и делимитации границы, Грузия отказывается.