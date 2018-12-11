В Крыму ответили на заявление госдепа США о небезопасности полуострова

Американцы не обращают внимание на вранье годепартамента о небезопасности посещения Крыма и приезжают на полуостров, заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Иностранные граждане, в том числе из США, посещали, посещают и будут посещать Крым, несмотря на решения различных департаментов. На те категории, к которым относят Крым и Россия в целом, никто не обращает внимание. Мы будем рады приезду туристов из США на новогодние праздники», – цитирует Черняка РИА «Новости».

Он отметил, что от у туроператоров уже есть заявки от граждан США на следующий год. Туристов не пугают запреты.

«Приезжают небольшими группами и индивидуально. Уже давно все поняли, что все это пропаганда и вранье, и не обращают внимание. Никто не дожидается никаких рекомендаций госдепартамента США», – сказал он.

Цены на новогодние туры в Крым остались на уровне прошлого года, а в некоторых случаях даже снизились, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

«Благодаря эффективному взаимодействию власти и бизнеса Крым продолжает привлекать внимание достаточно лояльными ценами на новогодние туры», – сказал он.

По его словам, Крым становится более популярным местом для встречи Нового года благодаря появившимся логистическим возможностям для путешествий и активной информационной кампании.

Ранее во вторник Госдепартамент США исключил Россию из списка опасных для поездок стран, но рекомендовал не посещать Крым из-за «злоупотреблений со стороны оккупационных властей».

Ранее министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко сообщал, что январские каникулы в Крыму решили провести порядка 150 тыс. туристов, а спрос на новогодний отдых в этом регионе вырос на 30%.