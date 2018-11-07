Нефть подешевела на данных API по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз на данных Американского института нефти, которые показали очередной рост запасов сырья в США за прошлую неделю.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,18%, составив 72 долларов за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,48% – до 61,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».