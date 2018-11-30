Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 16 копеек – до 66,37 рубля, курс евро поднялся на 19 копеек – до 75,59 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 60,04 доллара за баррель, передает РИА «Новости».