Россиянину в Германии вынесли приговор за попытку убийства футболистов «Боруссии»

Гражданина России Сергея В. признали виновным в покушении на убийство игроков ФК «Боруссия», прокуратура требовала для него пожизненного заключения.

Присяжные в Дортмунде вынесли вердикт по делу о попытке убийства футбольной команды «Боруссия» 29-летним россиянином, передает Deutsche Welle.

Сергея В. приговорили к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в покушении на убийство 28 человек. Прокурор просил пожизненного заключения для гражданина России, защита настаивала на сроке менее 10 лет.

В апреле 2017 года рядом с автобусом футбольной команды произошел взрыв. Через некоторое время задержали подозреваемого. Им оказался россиянин Сергей В.

Его вычислили из-за покупки 15 тыс. опционных сертификатов на акции «Боруссии» сроком действия до 17 июня 2017 года. Их общая стоимость составила 78 тыс. евро. Для такой покупки мужчина взял потребительский кредит.

На суде Сергей В. признался, что сделал взрывные устройства и установил их недалеко от дороги, где проезжал автобус «Боруссии». Россиянин утверждал, что не хотел никого убивать.

В 2017 году газета ВЗГЛЯД разбирала, как молодой человек планировал заработать на этой ситуации.