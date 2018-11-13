Пельш опроверг сообщения о госпитализации

Представитель телеведущего Валдиса Пельша опровергла появившиеся в средствах массовой информации сообщения о якобы его госпитализации.

«Эта информация не соответствует действительности», – сказала она ТАСС.

Представитель Пельша подчеркнула, что ведущий в настоящее время проходит плановое обследование перед экспедицией в Антарктиду, где будет снимать документальный фильм.

«Обследование требуется для его подготовки к командировке, ни о какой госпитализации речи не идет», – добавила она.

Валдис Пельш – автор и ведущий многих документальных фильмов, в том числе «Люди, сделавшие Землю круглой», «Вместе с дельфинами» и «Полярное братство». Кроме того, он получил известность как ведущий телепрограмм «Угадай мелодию» и «Розыгрыш» и один из основателей рок-группы «Несчастный случай».

Телеканал «Рен-ТВ» сообщил ранее в четверг, что Пельша якобы экстренно госпитализировали из-за нарушения ритма сердца. Канал отметил, что состояние ведущего оценивается как средней тяжести, утверждалось, что он находится в отделении кардиологии.