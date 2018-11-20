Человека оказалось можно уличать во лжи по носу

Ученые из Университета Гранады обнаружили, что когда человек лжет, температура его носа уменьшается.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого участникам было предложено обмануть по телефону близких людей. При этом за всеми участниками эксперимента в этот момент следили с тепловизорами, пишет РИА «Новости».

При взгляде на инфракрасные картинки с приборов стала заметна разница: во время попытки обмана температура носа испытуемого уменьшалась примерно на 1,2 градуса, а лоб становился горячее примерно на 1,5 градуса.

Ученый Эмилио Гомеза Милано считает, что понижение температуры носа вызывается волнением, которое испытывает говорящий неправду человек. В то же время температура лба поднимается, так как умственная работа при этом усиливается.

По словам ученого, результаты удалось подтвердить в 80% проведенных экспериментов. Таким образом, считает Милано, этот метод является на 10% точнее, нежели детектор лжи.