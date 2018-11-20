Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых певиц

Журнал Forbes сообщил, кто является самой высокооплачиваемой певицей в мире.

Первое место заняла Кэти Перри, заработавшая за год 83 млн долларов и поднявшаяся с девятого места на вершину рейтинга.

Вторую строчку рейтинга заняла Тейлор Свифт с доходом в 80 млн долларов, передает РИА «Новости».

Третье место принадлежит Бейонсе (60 млн долларов).

Четвертое и пятое место заняли Pink (52 млн долларов) и Леди Гага (50 млн долларов).

В топ-10 также вошли Дженнифер Лопес, Рианна, Хелена Фишер, Селин Дион и Бритни Спирз.