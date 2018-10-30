Эксперт прокомментировал переход поста главы минобороны Израиля к Нетаньяху

Уход Либермана с поста минобороны произвел эффект разорвавшейся бомбы, заявил газете ВЗГЛЯД израильский политолог Бенни Брискин. Именно поэтому, опасаясь досрочных выборов, Нетаньяху решил взять управление военным ведомством в свои руки, объясняя это чрезвычайными обстоятельствами, объяснил эксперт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своим заявлением, которое является практически предвыборным, просто закрепил автоматический переход к нему поста минобороны, подчеркнул бывший советник израильского премьера, политолог Бенни Брискин.

«Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности», – подчеркнул Нетаньяху накануне, добавив, что вопрос безопасности государства «находится вне политики и личных интересов». Теперь он занимает целых четыре министерских поста (помимо премьерского) – обороны, иностранных дел, здравоохранения, репатриации и интеграции.

Как отметил Брискин, без поддержки премьера министр обороны и раньше ничего не мог делать. Именно на это, по словам собеседника, и жаловался, уходя, экс-глава военного ведомства Авигдор Либерман.

«Он не мог работать потому, что его планы и серьезные решения выносились на обсуждение узкого кабинета безопасности, в котором у премьера всегда есть большинство. Либерман понял, что свою линию по конфликту в секторе Газа он провести не сможет и сдал полномочия с явным пониманием того, что это приведет к досрочным выборам», – пояснил Брискин.

«Уход Либермана произвел эффект разорвавшейся бомбы: согласно опросам, до 60% людей поддерживают и считают правильным его шаг. Чтобы не дать бывшему министру обороны разыграть эту карту и получить больше мандатов на ближайших выборах, Нетаньяху нужно максимально их отодвинуть, что он и попытается сделать», – пояснил эксперт.

При этом Нетаньяху прекрасно понимает, что голосование все-таки будет досрочным, отметил Брискин. «Нетаньяху начал свою «избирательную кампанию» с заявления о том, что выборы должны пройти в срок – через год, но ему, как опытному политическому тяжеловесу, понятно, что до следующего ноября правительство не продержится, – считает эксперт.

«Все заявления о национальной ответственности о том, что не бросают в бою в трудную минуту, что не уходят и не разваливают правительство – это фактически предвыборные заявления», – подчеркнул Брискин.

Собеседник уверен, что в вооруженных силах спокойно воспримут назначение Нетаньху министром обороны. «Армия – это хорошо смазанный механизм, который продолжает работать. Тем более, речи о принятии каких-то стратегических решений, зависящих от политического руководства, для нее сейчас не идет», – заметил он.

Брискин также уверен, что крупная военная операция Израиля в секторе Газа неизбежна, вопрос только во времени. «Думаю, до ближайших выборов премьер на это не пойдет. Дело в том, что, отказавшись от предложения Либермана и не начав более серьезную военную операцию в Газе, Нетаньяху уже сильно пожертвовал собственным рейтингом», – объяснил собеседник.

«Уходя со своей должности, министр обороны заявил, что за деньги мы покупаем временное затишье, а в стратегическом плане наносим ущерб собственной безопасности. И сразу после его ухода глава военного руководства Палестинской автономии заявил, что скоро их ракеты полетят на Тель-Авив», – подчеркнул Брискин.

«ХАМАС остается террористической организацией, а Палестина террористическим государством, которое не собирается складывать оружие. Нет мира, нет настоящего перемирия. На иврите это называется «аздора», что означает временное урегулирование», – добавил Брискин.