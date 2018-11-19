Лидер партии «Еврейский дом» снизил вероятность досрочных выборов в Израиле

Ключевой союзник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, лидер партии «Еврейский дом» и министр просвещения Нафтали Беннет объявил о решении остаться в правительстве и правящей коалиции.

«Я не знаю, сколько продержится это правительство с поддержкой 61 парламентария… Я не изменил своего мнения, что это будет сложно, но мы готовы попробовать. Если правительство возьмет правильный курс, будет вести себя как истинный кабинет правого лагеря, то попытаться стоит», – сказал он, передает РИА «Новости».

Таким образом Беннет сохранил поддержку парламентского большинства и снизил вероятность досрочных выборов.

На прошлой неделе лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил о несогласии с прекращением военных действий и смягчением экономических санкций против палестинских группировок сектора Газа и ушел с поста министра обороны. В результате Нетаньяху остался с минимальным парламентским большинством в 61 из 120 мандатов, причем основные его союзники также высказались за скорейший созыв выборов.