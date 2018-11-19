В Кремле отреагировали на слова польского премьера о «Северном потоке – 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание польского премьера Матеуша Моравецкого о «Северном потоке – 2» неудачной инсинуацией.

«Это неудачное заявление. «Северный поток-2» – это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект, причем он экономически привлекателен не только для поставщика – Российской Федерации, но и для получателей газа в Европе, прежде всего Германии», – заявил Песков, передает ТАСС.

Он также добавил, что в Европе растут объемы потребления газа.

«Альтернативой российскому трубному газу является сжиженный газ, в том числе американский, но эта продукция дороже, ощутимо дороже, соответственно экономика говорит сама за себя», – добавил пресс-секретарь.

«Подобные инсинуации – это, наверное, из разряда попыток политизировать проект. Много нападок, мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки. Эти ни что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо», – резюмировал представитель Кремля.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также удивился высказыванию польского премьера.

«Я не могу сказать, откуда появляются такие данные у польского политика. С чего он мог взять и как он увязывает два абсолютно не связанных вопроса. При чём тут поставки газа в Европу и военные действия против Украины? Полный абсурд говорить о наступлении России на братский народ. Такого нет и никогда не будет, ни один военный в России никогда не вынашивал подобных идиотских планов», – сказал депутат RT.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, описывая ситуацию с «Северным потоком-2», процитировал Владимира Ленина. По его словам, продвижение проекта будет способствовать вооружению Варшавы американцами.