Британский генерал признал беззащитность Запада перед новым оружием России

Новые образцы российского вооружения последнего поколения сделали страны Запада крайне уязвимыми, заявил бывший командующий Объединенных вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

«Россияне добились объемов и потенциала [в области вооружения], которых у нас нет. Это создает риск для Запада в краткосрочной перспективе», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Sunday Times.

Бэрронс отметил, что «русские очень внимательно» изучили американское военное превосходство, подумали над тем, как его обойти, и в результате появились гиперзвуковые ракеты, способные достичь американской территории за шесть минут – в два раза быстрее, чем ракеты, которые стоят сейчас на боевом дежурстве.

«Их намного сложнее сбить, у нас нет достаточных инструментов противоракетной обороны», – сказал Бэрронс.

Британский генерал считает, что российская военная стратегия направлена на то, чтобы «добиться решающего преимущества на расстоянии, побеждая противника без необходимости сухопутного вторжения». Между тем, продолжил он, «НАТО дремлет» и не мобилизует свои ресурсы.

Ранее Соединенные Штаты признавали, что не готовы противостоять гиперзвуковым атакам со стороны России и Китая, которые наращивают свои возможности в этой сфере.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия «показывает оружие», чтобы не допустить повторения конфликтов ХХ века и продемонстрировать россиянам, что они защищены от внешних угроз.