Греф заметил изменение потребительского поведения россиян

Россияне в 2018 году стали больше тратить, тогда как до этого предпочитали сберегать, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить», – цитирует ТАСС выступление Грефа в эфире телеканала «Россия-1».

Он предположил, что это объясняется тем, что у людей стало немножко больше уверенности.

Греф отметил, что внутренний спрос, основанный на росте денежных доходов населения, растет, хотя и «ниже, чем хотелось бы».

«Растут заработные платы, доходы населения», – сказал Греф.

Согласно исследованию бюро кредитных историй «Эквифакс», по итогам третьего квартала 2018 года россияне взяли свыше 181 тыс. автокредитов на рекордные 132,9 млрд рублей, это на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Газета ВЗГЛЯД писала, как изменилось отношение россиян к кредитам.