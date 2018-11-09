Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму

По итогам третьего квартала 2018 года россияне взяли свыше 181 тыс. автокредитов на рекордные 132,9 млрд рублей, это на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании, проведенном бюро кредитных историй «Эквифакс».

Аналитики прогнозируют, что результаты 2018 года достигнут своего исторического максимума, вплотную приблизившись к отметке в 500 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что внушительный рост связан увеличением средней суммы выдаваемого автокредита. В третьем квартале этого года она также оказалась рекордной – 733 тыс. рублей, что больше показателя за аналогичный период 2017 года на 15%.

Уровень одобрения заявок на автокредиты остается стабильным на протяжении всего года и составляет 49% от поступивших заявок.

Еще в начале 2018 года газета ВЗГЛЯД подробно анализировала изменения в потребительском поведении россиян, которые, несмотря на завершение кризиса, стали гораздо больше тратить и существенно больше брать в долг.