Лаборатория для замера содержания вредных веществ выехала к горящему НПЗ в Москве

К горящему нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Москве выехала мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Направлена лаборатория для взятия проб воздуха в районе пожара», – передает РИА «Новости» слова источника.

К тушению пожара привлечены 120 человек и 30 единиц техники.

При этом в штабе пожаротушения сообщили, что «на месте работает 161 человек». Кроме того, «угроза распространения огня сохраняется», передает ТАСС.

МЧС в Twitter предупреждает автомобилистов, что движение в районе НПЗ затруднено, и просит заранее выбирать пути объезда, чтобы не создавать «помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике».

Ранее сообщалось, что на НПЗ в Капотне зафиксированы два очага горения, происходит факельное горение высотой больше 10 метров.