Игравший за «Барселону» футболист пожаловался на жизнь в России

Экс-полузащитник казанского «Рубина» камерунец Александр Сонг, ранее игравший в лондонском «Арсенале» и испанской «Барселоне» рассказал о своей нелегкой жизни в России.

«Когда я перешел в «Рубин» мне обещали дом. Вместо этого я жил в отеле, а через несколько месяцев меня из него выселили. Я стал жить на базе клуба», – рассказал Сонг в интервью The Telegraph, сообщает «Матч ТВ».

Сонг рассказал, что за этот период не смог завести друзей и проводил все время за телефоном и ноутбуком.

«Из-за стресса я все время питался на базе. Не ходил в рестораны, хотя в Казани есть хорошие места. Часто даже не включал свет в комнате», – продолжил спортсмен.

Также он рассказал о финансовых проблемах, которые сложились у него во время жизни в России.

«Через некоторое время я перестал выходить на поле. Наверное, от меня хотели избавиться, чтобы не платить зарплату. Руководство обещало мне денег, но их я не видел. А мне надо было платить за квартиру в Лондоне и за один проект в Камеруне, который у меня тогда был», – поделился футболист.

Сонг заявил, что потерял в Казани год жизни и карьеры.

На данный момент полузащитник выступает за швейцарский «Сьон». В 24 матчах за «Рубин» Сонг забил один гол и сделал две результативные передачи.

По данным Sports.ru, в 2017 году зарплата футболиста в казанском клубе составляла 4 млн евро в год.

Напомним, за свою карьеру спортсмен успел выступить за именитые европейские клубы: лондонский «Арсенал» и «Барселону». Испанский клуб в 2012 году заплатил за футболиста 19 млн евро.