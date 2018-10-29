Назарбаев не «признал» Крымский мост

На туристической выставке в казахстанском Петропавловске на прошлой неделе глава Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно отказался проходить мимо стенда с изображением Крымского моста, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно (было)», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее «Московский комсомолец» заявил, что казахстанская сторона отказалась проводить главу государства мимо стенда с изображением Крымского на выставке в Петропавловске в связи с тем, что Казахстан не признал присоединение Крыма к России.

Выставку «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана» Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили в пятницу.