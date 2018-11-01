Трое школьников в США начали готовиться к смене пола

В США трое друзей 10–11 лет с согласия родителей готовятся к смене пола, сообщают СМИ.

Детям поставили диагноз гендерной дисфории. Трое родившихся мальчиками детей теперь просят называть их Лили, Фиана и Зури.

11-летняя Лили уже принимает гормональные блокаторы. Перед своим восьмым днем рождения мальчик Джек попросил называть его только Лили, пишет Mirror.

Фиане 10 лет. Ее мама рассказывает, что однажды мальчик заявил, что у него «мозг и сердце девочки».

Родители 11-летней Зури рассказывают, как счастлив был их ребенок, получив разрешение ходить в юбке.

Лили, Фиана и Зури дружат между собой, их родители также поддерживают детей, но за пределами семей они столкнулись с враждебным отношением. Лили рассказывает об издевательствах в школе.

Лили, Фиана и Зури сперва будут принимать гормональные блокаторы, после 14 лет начнется гормональная терапия, а после 18 лет они смогут сделать операцию по коррекции пола.