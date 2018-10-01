Стало известно необычное меню Путина в Индии

На приеме премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели для президента России Владимира Путина приготовили несколько десятков необычных блюд.

Прием проходил в Hyderabad House. За столом делегации двух стран провели расширенные переговоры, передает ТАСС.

Меню было составлено с учетом вкусов как вегетарианцев, так и остальных. Гостям предложили «баранину, тушеную в традиционном соусе мугхлай», «филе семги с нежным соусом из петрушки», «сочные кусочки курицы, обжаренные на гриле и томленные в сливочном соусе».

Также подали охлажденный крем-суп из арбуза, кебабы из стеблей лотоса и чечевицы с соусом из манго, рис басмати, смесь сезонных овощей и аспарагуса и т.д. На десерт политикам подали фисташковое мороженое и пирожное с двойным слоем шоколада.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал об отдыхе Путина в бане с пивом с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.