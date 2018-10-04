На Украине назвали Россию основным поставщиком угля

Россия до сих пор является основным поставщиком угля на Украину, заявил глава независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец.

Волынец рассказал, что в прошлом году Украина «импортировала антрацита на 75 млрд гривен» (около 2,6 млрд долларов), передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.

При этом «из России – на 53 млрд гривен», то есть около 1,8 млрд долларов. В 2018 году «завозят антрацита еще больше» и «по более высоким ценам», так как «прогнозируется холодная зима».

Однако украинская транспортная инфраструктура не готова к наращиванию импорта. Волынец указал также, что запасы угля на ТЭС страны на 600 тыс. тонн ниже, чем годом ранее.

Отметим, что и в 2017 году большую часть импортного угля Украина получила из России.

Кроме того, шахтеры в этой стране давно требуют от правительства выплатить долги по зарплате.

Так, зз-за долгов было прекращено электроснабжение шахт госпредприятия «Волыньуголь» в Волынской области. До этого горняки отказались подниматься из забоя шахты номер 10 «Нововолынская».

При этом российская угольная промышленность в 2018 году обещает установить рекорд по добыче.

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