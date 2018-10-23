Клинцевич в прямом эфире дернул украинского эксперта за бороду

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич вступил в перепалку с украинским политологом Александром Охрименко в эфире программы «60 минут», призвал Украину объявить России войну, и подергал эксперта за бороду.

Запись программы опубликована на YouTube.

Охрименко во время эфира неоднократно обвинял Россию при обсуждении ситуации в Донбассе, утверждая, что в регионе якобы находятся российские войска. Клинцевич опровергал его слова, но украинский политолог его перебил, и в итоге гости студии перешли на повышенные тона.

Клинцевич заявил, что раз Украина «самостоятельная страна», то она может объявить России войну.

«Войну объявите», – предложил сенатор, но Охрименко стал его прерывать. В конфликт попыталась безуспешно вмешаться ведущая программы, однако перепалка продолжилась.

В итоге Клинцевич назвал украинца хамом, подошел к нему и дважды дернул его за бороду.

«Я еще и печень умею прощупать», – заявил он. Сенатора поддержала ведущая Ольга Скабеева, которая назвала эксперта невоспитанным.