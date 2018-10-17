Анонсировано заседание СБ ООН по Украине

Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Польша в преддверии запланированных на 11 ноября выборов в Донбассе предложили провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил дипломатический источник.

Заседание, которое по российской инициативе будет иметь открытый характер, назначено на 22.00 по московскому времени, передает ТАСС.

Напомним, на 1 ноября запланирован визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев. В правительстве Германии подчеркнули, что считают Минские договоренности «единственной основой и путем выхода из конфликта» в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД анализировала перспективы реализации Минских соглашений после убийства главы ДНР Александра Захарченко.