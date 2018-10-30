Помощник госсекретаря США собрался в Минск

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл во вторник, 30 октября, посетит Минск, говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

В Госдепе сообщили, что в Минске Митчелл встретится с «белорусскими чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить американо-белорусское сотрудничество по целому ряду глобальных вопросов», передает ТАСС.

После визита в Белоруссию помощник госсекретаря США посетит Вильнюс, где в среду проведет консультации с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом и министром обороны республики Раймундасом Кароблисом.

Напомним, в воскресенье стало известно, что Россия разместила в Калининграде и в Белоруссии новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд», принцип действия и назначение которых засекречены.

В минувшую среду министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что намерение Польши разместить на своей территории дивизию вооруженных сил США вынуждает Москву принимать ответные меры.

Ранее российский посол в Минске Михаил Бабич предупредил, что нападение на Белоруссию будет рассматриваться Москвой как нападение на Россию.