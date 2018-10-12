Москва пообещала считать нападение на Белоруссию нападением на Россию

Нападение на Белоруссию будет рассматриваться Москвой как нападение на Россию, заявил российский посол в Минске Михаил Бабич.

Так он прокомментировал идею размещения в Польше постоянной военной базы США, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Беларусь-1».

Бабич заверил, что в Белоруссия «в этом плане абсолютна защищена и может быть абсолютно спокойна».

Посол подчеркнул, что ни для Польши, ни для Прибалтики «ничего хорошего это противостояние не принесет».

Напомним, президент США Дональд Трамп согласился рассмотреть просьбу Варшавы о размещении в Польше на постоянной основе американской военной базы.