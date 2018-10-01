Красовский ответил Акунину по поводу «людей с прекрасными лицами»

Журналист Антон Красовский прокомментировал пост писателя Бориса Акунина, в котором содержится коллаж с удачными снимками интеллигенции и нечеткими фотографиями представителей российской власти.

«Прочел пост Бориса Акунина о людях с прекрасными лицами. Как и полагается рожденному во времена евгеники гуманитарию, беллетрист сравнивает физиогномические особенности пьющей и мало трудящейся интеллигенции и непьющей усталой власти», – заявил Красовский в своем Telegram-канале «Гей на передержке».

«Интеллигенция, по мнению Акунина, выглядит симпатичней, ярче, взгляд ее осмысленней, брыли добрее, вторые и третьи подбородки перспективней. Весь облик интеллигенции в целом историчней и значимей. Вообще, – сообщает литератор, – ясно, кто войдет в историю. Наши. А не вот эти вот животные. Между тем, все многотомное, эпигонское, очень грубо списанное с отцов русской науки акунинское сочинение об истории целиком состоит из жизнеописаний людей с плохими лицами. Тираны, деспоты, убийцы, кровопийцы. Покорители Сибири и Крыма, строители эшафотов и равелинов. И ни одного барда. Ни одной журналистки. А на карточках, предлагаемых к сравнению, и слева, и справа старые некрасивые одутловатые лица. Все жили, живут и умрут в один день. Друг при друге. А Россия останется, пережив и тех, и этих», – подытожил Красовский.

Напомним, ранее Акунин в Facebook написал, что на фестивале «Словоново», где он побывал, было множество интересных деятелей русской культуры, многие из которых эмигрировали из России.

«Все три дня у меня в голове вертелось гамлетовское «Прошу сравнить вот эти два портрета». Потому что вокруг себя я видел одни соотечественные лица (они слева: музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, писатели Людмила Улицкая и Владимир Сорокин и др. – прим ВЗГЛЯД), а в сводках мировых новостей – совсем другие (те, что справа: Александр Петров и Руслан Боширов, которые проходят по «делу Скрипалей», президент России Владимир Путин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу – прим. ВЗГЛЯД).

Акунин заявил, что есть две России: «нормальная и ненормальная»:

«Все так перекосилось, что мир в основном любуется деятелями со второй картинки и уже начинает считать нормальной, настоящей вот такую Россию», – заявил писатель и предположил, что Россия «переболеет всей этой мутью и выздоровеет. Лица с правой картинки сгинут и забудутся, с левой – останутся».