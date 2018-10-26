Песков сказал, чего ждать от встречи лидеров России, Турции, Франции и Германии по Сирии

Запланированная на субботу четырехсторонняя встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции по урегулированию в Сирии станет попыткой нащупать общие для стран темы в контексте кризиса в арабской стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это первая встреча в таком формате. Франция и Германия принимали участие в обсуждении сирийской проблематики в ином режиме, сейчас речь идет о совмещении различных форматов для сверки часов, для обсуждения, для попытки нащупать общие темы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что лидеры стран сделают совместное заявление по итогам саммита по Сирии в Стамбуле, кроме того, у президента Владимира Путина запланирован ряд двусторонних встреч.

«У президента зарубежная международная проблематика – Сирия, главным образом. Встреча в Стамбуле – Россия, Турция, Франция и Германия. Переговоры будут после полудня, в районе двух часов. Мы ожидаем, что главы решат сделать заявление для прессы по итогам своего обсуждения. Также планируем и готовим для нашего президента ряд двусторонних встреч», – сказал Песков.

Он уточнил, что Россия, Турция, Франция и Германия хотят политического урегулирования в Сирии, но по инструментарию и тактике могут быть расхождения.

«Это не противоречия. Существуют разные подходы. В целом все, естественно, хотят политического урегулирования в Сирии. Это общая цель. Но по, скажем так, инструментарию и по тактике, конечно, могут быть расхождения. Вот как раз по всем этим вопросам будет проведена сверка часов завтра», – сказал Песков.

Саммит с участием лидеров четырех стран состоится в субботу, 27 октября, в Стамбуле.