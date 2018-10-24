Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом пассажирки

Двое мужчин попытались пересечь границу России и Украины на автомобиле, в салоне которого находилось тело умершей родственницы, сообщает восточное региональное управление государственной пограничной службы Украины.

Ведомство сообщило в Facebook, что инцидент произошел на пункте пропуска Гоптовка в Дергачевском районе Харьковской области.

За рулем автомобиля находился россиянин, а на пассажирском сидении ехал его сын, имеющий украинское гражданство.

Во время осмотра салона пограничники обратили внимание на «спящую» на заднем сидении женщину, пристегнутую ремнем безопасности. Выяснилось, что она была мертва.

По словам мужчин, они хотели отвезти тело родственницы на Украину, чтобы похоронить ее в Запорожской области.

Водитель предъявил пограничникам свидетельство о ее смерти, выданное в России.

Отмечается, что мужчин также подозревают в убийстве.