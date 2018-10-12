Мать прокомментировала смерть солиста группы «Нэнси»

Смерть солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко была неожиданной, рассказала его мать Елена Бондаренко.

«Все это случилось очень неожиданно», – передает РИА «Новости» комментарий Елены Бондаренко «Пятому каналу».

По ее словам, прощание с артистом пройдет в субботу, 20 октября.

Гитарист «Нэнси» Алексей Цыплаков рассказал, что Бондаренко умер после болезни, передает РБК. «В больнице умер. Это было внезапно очень», – сказал он.

О смерти 32-летнего Сергея Бондаренко ранее сообщил музыкант Алексей Горбашов.

Российско-украинская группа была создана в 1992 году отцом Сергея Бондаренко, Анатолием. Наиболее популярной стала композиция группы «Дым сигарет с ментолом».