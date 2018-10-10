Кёльнский захватчик обезврежен

Полиция Кельна сообщила, что неизвестный, захвативший заложника на городском вокзале, был обезврежен.

«Подозреваемый задержан, однако перед вокзалом обнаружен еще один человек. Мы не знаем, является ли он заложником или соучастником. Его личность устанавливается, операция продолжается», – сказал представитель городской полиции, передает РИА «Новости».

В полиции сообщили, что заложница была одна, сейчас ей оказывают помощь.

Женщина получила легкие ранения, пояснила полиция земли Северный Рейн – Вестфалия в соцсетях, передает Deutsche Welle. Преступника тяжело ранили, проводятся реанимационные мероприятия.

В понедельник на главном железнодорожном вокзале Кельна захватили заложника, здание оцеплено полицейскими. Пресса сообщала о том, что в районе происшествия прозвучало несколько выстрелов.