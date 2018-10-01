Стало известно, как воры-домушники вычисляют жертв

Бывший оперуполномоченный угрозыска в одном из районных отделов Москвы Игорь Гришаков рассказал, как воры-домушники выбирают квартиры жертв.

Профессиональные воры действуют по наводке, а «спонтанные» выбирают квартиры, защищенные менее всего. Зачастую это бывает квартира на первом этаже, с пластиковыми окнами, а также квартира, окна которой находятся рядом с газовой трубой или противопожарной лестницей, сообщает «МК» со ссылкой на Гришакова.

Ранее при выборе жертвы воры ориентировались на заполненность почтового ящика. «Трюк с корреспонденцией сегодня не пройдет. Бывает, что за день в почтовые ящики накидывают месячную норму писем. А некоторые хозяева в них просто не заглядывают», – сказал он.

Они могут, например, засунуть рекламу пиццы во входную дверь квартиры. Большинство граждан это не смутит, но станет хорошим маркером. «Если на следующий день флаер останется в двери – значит, квартира пустовала. Просто любой нормальный человек, заходя домой, обязательно выкинет ненужный мусор, ведь правда?» – пояснил он.

Также, по его словам, иногда люди сами привлекают внимание воров, хвастаясь обновками и подарками в соцсетях и рассказывая о планах на отдых. «На первый взгляд безобидный статус – «до отпуска осталось два дня» или «подарок от любимого мужа» – может оставить человека без гроша в кармане на ближайшее будущее.», – сказал Гришаков.

По его словам, воры любят новые районы, так как там полиция еще не так хорошо ориентируется, а у жителей новостроек после сделки могут оставаться деньги.

Он считает, что обязательно нужно защищать свои дома и квартиры.

«Даже наклейка на входной двери о том, что квартира под охраной, или самая дешевая камера стоимостью меньше, чем сотовый телефон, который сегодня покупают детям, может спасти вас от непрошеных гостей. Зачем вору ломиться туда, где он может «засветиться», когда в доме полно квартир без охраны? В то же время если поставлена конкретная задача, то будьте уверены: обворуют. И никакая самая дорогостоящая сигнализация не поможет», – отметил он.