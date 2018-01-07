В ДТП с маршруткой в Балашихе пострадали пять человек

В результате столкновения маршрутного такси с легковушкой в подмосковной Балашихе пострадали пять человек, сообщил источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло на пятом километре федеральной автодороги М7 «Волга». «По предварительным данным, пострадали пять человек», – передает слова источника РИА «Новости».

В ГУМВД по Подмосковью подтвердили факт ДТП. Обстоятельства выясняются.