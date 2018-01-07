СМИ узнали о встрече Иванки Трамп с Весельницкой в лифте Trump Tower

Спецпрокурор США Роберт Мюллер хочет узнать подробности разговора дочери президента страны Иванки Трамп с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.

Встреча произошла, когда Весельницкая и сопровождавший ее лоббист Ринат Ахметшин покидали Trump Tower после беседы с Дональдом Трампом–младшим, передает ТАСС со ссылкой на Los Angeles Times.

О встрече Иванки Трамп и Весельницкой прежде не сообщалось.

Издание пишет, что женщины обменялись любезностями, но Мюллер думает, что этим их разговор не ограничился. Он захотел поминутно узнать все контакты окружения действующего президента США с участниками июньской встречи.