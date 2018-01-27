Экс-шеф Пентагона призвал разработать план войны с Россией

Североатлантическому альянсу следует разработать план военных действий на случай конфликта с Россией, заявил экс-глава Пентагона Эштон Картер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России», – приводит его слова РИА «Новости».

Картер также заявил, что НАТО нужен план «на случай вторжения «зеленых человечков» в прибалтийские государства», где, по его словам, Россия «может использовать национальные меньшинства».

Экс-шеф Пентагона отметил, что США не рассматривали Россию как военного противника с момента падения Берлинской стены. Но за последнее время, продолжил он, ситуация изменилась, и необходимость военного плана на случай войны с Россией «стоит остро».

Напомним, Картер возглавлял Пентагон в администрации экс-президента США Барака Обамы. Перед уходом с поста министра обороны он посоветовал новому главе Пентагона продолжить противостоять России в Европе.