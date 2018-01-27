Экс-шеф Пентагона призвал разработать план войны с Россией

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Страх бизнеса перед санкциями способен помочь российскому бюджету

Российские ОФЗ могли стать спасительной гаванью от американских санкцийФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Российские инвесторы и бизнесмены неожиданно предложили государству в долг в 3,5 раза больше, чем Минфин хотел занять через выпуск облигаций федерального займа. Это может быть связано с желанием бизнеса защититься от персональных санкций США, не исключают аналитики. Есть, впрочем, и другие версии происходящего. Подробности...
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Провокация ЛГБТ-сообщества затронула вопрос о суверенитете России

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский в КопенгагенеФото: facebook.com/Voitsekhovskii
Очередная пиар-акция, устроенная гей-сообществом с целью поднять тему легализации в России однополых браков, закончилась пшиком. Но вопрос признания заключенных за границей браков – часть гораздо большей проблемы, чем просто гей-браки. Это прямо касается того, какое место в мировом порядке занимает Россия. Подробности...
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Московский кинотеатр устроил бунт из-за «Смерти Сталина»

«Пионер» продолжает зарабатывать на сеансах «Смерти Сталина» и рискует доиграться до потери лицензииФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Несмотря на решение Минкульта приостановить показ скандальной комедии «Смерть Сталина», нашлись те, кто не подчинился такому распоряжению. Один из столичных кинотеатров с большим успехом показывает британское кино, и даже обосновывает свои действия юридически. Какое наказание теперь грозит «бунтовщикам»? Подробности...
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Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

Антон Крылов, журналист
У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
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Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...
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Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Экс-шеф Пентагона призвал разработать план войны с Россией

          27 января 2018, 07:04

          Текст: Ольга Никитина

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          Североатлантическому альянсу следует разработать план военных действий на случай конфликта с Россией, заявил экс-глава Пентагона Эштон Картер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

          «Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России», – приводит его слова РИА «Новости».

          Картер также заявил, что НАТО нужен план «на случай вторжения «зеленых человечков» в прибалтийские государства», где, по его словам, Россия «может использовать национальные меньшинства».

          Экс-шеф Пентагона отметил, что США не рассматривали Россию как военного противника с момента падения Берлинской стены. Но за последнее время, продолжил он, ситуация изменилась, и необходимость военного плана на случай войны с Россией «стоит остро».

          Напомним, Картер возглавлял Пентагон в администрации экс-президента США Барака Обамы. Перед уходом с поста министра обороны он посоветовал новому главе Пентагона продолжить противостоять России в Европе.


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