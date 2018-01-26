Кремль ответил Трампу по поводу нацеленности на диалог

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он надеется на построение диалога с Россией полностью совпадает с позицией, обозначенной президентом Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это полностью корреспондируется с той позицией, которую неоднократно обозначал президент России Владимир Путин», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать ответ Кремля по соответствующему заявлению Трампа на 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что настроен на диалог с Россией.