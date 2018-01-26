Трамп заявил о настрое на диалог с Россией

Президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что настроен на диалог с Россией.

«Мы надеемся на это», – передает ТАСС ответ Трампа на вопрос, планирует ли он выстраивать диалог с Россией.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп по телефону договорились обмениваться информацией и инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.