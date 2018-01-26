Китай решил создать «Полярный Шелковый путь»

Пекин рассматривает планы совместно с другими государствами создать морские торговые пути в арктическом регионе в рамках инициативы «Полярный Шелковый путь».

«Могут быть сделаны конструктивные шаги по координированию стратегий развития с арктическими государствами для содействия совместным усилиям по созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан», – говорится в опубликованной Госсоветом КНР первой Белой книге по политике Китая в Арктике.

В документе отмечается, что правительство Китая намерено уделить особое внимание обеспечению безопасности морской навигации в Арктике.

«Страна приняла активное участие в исследовании таких путей и постоянно усиливала гидрографические работы в регионе для повышения качества навигации, а также усиления безопасности и логистических возможностей Арктики», – указывают авторы документа, передает ТАСС.

Также Пекин намерен развивать добычу нефти, газа, минеральных ресурсов и неископаемых видов топлива, а также развивать рыболовство и туризм совместно с арктическими государствами, уважая традиции и культуру коренных жителей этого региона и принимая меры для защиты окружающей среды.