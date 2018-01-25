Киссинджер заявил об опасности конфликта России и США из-за ситуации с КНДР

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что если США не достигнет денуклеризации КНДР, ядерное вооружение захотят получить Южная Корея и Япония, а это грозит конфликтами с Китаем и Россией.

Киссинджер предположил, что произойдет, если не заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы.

«Южная Корея не согласится, что только у одной Кореи будет ядерное оружие, как и Япония. Это приведет к эскалации с Китаем и Россией, которые не согласятся с такой ситуацией на их границах. Значит, нужно усилить давление на Северную Корею, чтобы этого не произошло. В противном случае, это новая мировая реальность, с которой нашей администрации придется иметь дело», – сказал он, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре СМИ сообщали, что Киссинджер разработает для Трампа план нормализации отношений с Россией.

Ранее Трамп пообещал добиваться ядерного разоружения КНДР «любой ценой».