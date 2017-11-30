В Нижнем Новгороде сотрудник кафе напал на «Ревизорро»: Я вас всех рубить начну

Во время съемок нового выпуска «Ревизорро» сотрудник местного кафе угрожал расправой съемочной группе, ударил оператора и заставил всех выйти из здания.

Съемочная группа программы «Ревизорро» попала в неприятности в Нижнем Новгороде, когда проверяла местное кафе «Нептун». В ходе визита в заведение на сотрудников телеканала «Пятница» набросился разъяренный работник кафе, сообщает издание «Бум.ру». Мужчина напал на оператора, ударил его, после чего заставил съемочную группу выйти из кафе с криками «Я сейчас вас всех рубить начну!».

Ведущая программы Анастасия Самбурская, для которой эти съемки стали дебютом, спряталась в подсобном помещении и избежала контакта с агрессивным мужчиной.

Известно, что съемки в кафе команда «Ревизорро» не смогла продолжить. Представители канала пока не сообщают, какие меры будут приняты в отношении администрации и сотрудников нижегородского кафе.

Напомним, в 2015 году в Салехарде на съемочную группу «Ревизорро» напала сотрудница одного из местных кафе. Ведущая программы «Ревизорро» Лена Летучая сообщила, что женщина пыталась добраться до нее в салоне автомобиля. Ведущая заявила, что ей удалось избежать избиения только благодаря оператору. Позже хозяйка кафе сказала, что в это время в помещении проводились поминки и она осталась недовольна поведением Летучей, пишет «Ura.ru».