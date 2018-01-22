Дутерте призвал убить его, если он начнет превращаться в диктатора

Президент Филиппин Родриго Дутерте попросил представителей полиции и армии застрелить его, если он не уйдет со своего поста по окончании своих полномочий главы государства.

«Если я буду оставаться (у власти, – прим. ВЗГЛЯД) слишком долго или захочу стать диктатором – застрелите меня, я не шучу», – цитирует Дутерте RT.

По его словам, защита конституции Филиппин является «священным долгом» силовиков и военных.

Об этом президент Филиппин заявил, после того как поручил своим сторонникам в парламенте изменить конституцию и ввести федеративую систему, позволяющую Дутерте остаться у власти после истечения срока его полномочий в 2022 году.

Противники действующего президента выразили в связи с этим опасения, что он может узурпировать власть в стране.