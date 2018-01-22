Победитель розыгрыша квартиры в Новосибирске оказался знакомым ведущего

В Новосибирске на розыгрыше квартиры в одном из торговых комплексов произошел курьезный случай – ведущий мероприятия позвонил выигравшему недвижимость, после чего выяснилось, что они знакомы; в Сети решили, что конкурс был аферой.

На видео с розыгрыша, опубликованном в соцсети «Вконтакте», видно, как ведущий Антон Седов достает из барабана случайный номер телефона победителя, после чего звонит победителю ему, чтобы сообщить о выигрыше.

«Да, Антон, привет!» – так победитель поздоровался с ведущим, хотя они не должны были знать друг друга.

Ведущий конкурса, состоявшегося 20 января, заявил, что находится на сцене, но собеседник перебил его и попросил отправить sms-сообщение.

После этого участники конкурса заподозрили организаторов в нечестности, а конкурс в Сети многие сочли аферой.

Как сообщает телеканал «360», Антон Седов назвал ситуацию «казусом», добавив, что общался с победителем по работе один раз, после чего между ними контактов не было.