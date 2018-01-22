Суд ликвидировал обеспечивавший деятельность штаба Навального фонд

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации фонда «Пятое время года», обеспечивавшего деятельность штаба блогера Алексея Навального.

«Исковое заявление министерства юстиции РФ о ликвидации фонда «Пятое время года» удовлетворить», – огласила решение судья, передает ТАСС.

Основанием для подачи иска послужили результаты проведенной во исполнение требования прокуратуры Москвы внеплановой документарной проверки деятельности фонда, в ходе которой были выявлены нарушения действующего законодательства.

При этом представители фонда сообщили суду о существовании незначительных и устранимых нарушений в его деятельности, вызванных, в частности, переездом в новое помещение.

Представители фонда уже заявили о намерении обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

На прошлой неделе Мосгорсуд признал законным отказ принять иск блогера Алексея Навального к президенту России в связи с отказами местных властей в согласовании нескольких митингов.

Как заявил в интервью газете ВЗГЛЯД адвокат Шота Горгадзе, Алексей Навальный использует любой повод за гранью морали и этики для того, чтобы заявить о себе.

По словам юриста и члена Общественной палаты Ильи Ремесло, власти в регионах согласовывают большинство митингов Алексея Навального, однако он отказывается «подстраивать свой график под эти заявки».