Мосгорсуд признал законным отказ принять иск Навального

Мосгорсуд признал законным отказ принять иск блогера Алексея Навального к президенту России в связи с отказами местных властей в согласовании нескольких митингов, сообщили в пресс-службе суда.

«Решение Тверского суда Москвы об отказе в принятии иска было оставлено без изменения», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Юрист Навального Иван Жданов ранее говорил, что иск был подан якобы в связи с многочисленными отказами властей в согласовании митингов. Иск касался оспаривания действий и бездействия должностных лиц.

Как заявил в интервью газете ВЗГЛЯД адвокат Шота Горгадзе, Алексей Навальный использует любой повод за гранью морали и этики для того, чтобы заявить о себе.

По словам юриста и члена Общественной палаты Ильи Ремесло, власти в регионах согласовывают большинство митингов Алексея Навального, однако он отказывается «подстраивать свой график под эти заявки».