Джонни Депп и Том Круз номинированы на премию за худшую актерскую игру

Том Круз, Джонни Депп, Марк Уолберг и другие актеры были номинированы на премию «Золотая малина», вручаемую за сомнительные достижения в киноискусстве.

Организаторы премии, победители которой будут названы 3 марта за день до вручения «Оскара», обнародовали имена номинантов в шуточном видеоролике, посвященном на этот раз «уничтожению опасных элементов, опасных для здоровья людей и окружающей среды», передает РИА «Новости».

Так, например, в номинации «Ядовитая актерская игра» представлены Том Круз за фильм «Мумия», Джонни Депп за «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», Марк Уолберг за «Трансформеры: последний рыцарь» и «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и другие актеры.

«Худшей картиной» грозят стать «Эмоджи фильм», «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

Организаторы «Золотой малины» даже посоветовали всем, кто имел дело с названными фильмами, «немедленно обратиться к врачу».

Напомним, документальный фильм «Америка Хиллари: секретная история Демократической партии» получил антипремию «Золотая малина» и признан худшей киноработой 2017 года; худшей актрисой же признана «женщина, сыгравшая Хиллари», которая на экране была указана под хештегом #Fake Actress («фейковая актриса»).