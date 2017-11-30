США обвинили Россию в несоблюдении обязательств ВТО

Вашингтон обвинил Москву и Пекин в несоблюдении ключевых обязательств в рамках ВТО, следует из представленного конгрессу доклада офиса торгового представителя США.

Также США обвинили Россию в создании барьеров для экспортеров американской сельхозпродукции, передает РИА «Новости».

В докладе подчеркивается, что у России «нет намерений соблюдать многие из обязательств, данных США и другим членам ВТО».

«Сельскохозяйственный сектор продолжает быть одним из наиболее проблемных для американских экспортеров. Помимо запрета на импорт практически всех сельскохозяйственных продуктов из США и других членов ВТО, Россия продолжает воздвигать барьеры для сельскохозяйственного экспорта США», – отмечается в документе.

Также из доклада следует, что в 2017 году «несмотря на ряд сокращений тарифов Россия все больше отходила от принципов ВТО».

«Россия продолжала опираться на волюнтаристские пограничные меры и другие дискриминационные практики, чтобы исключить экспорт из США (с российского рынка, – прим. ВЗГЛЯД)», – следует из доклада.

Что касается Пекина, то, как отмечается в документе, «китайское правительство использует широкий спектр политики и практики вмешательства, ограничивает доступ на рынок для импортируемых товаров и услуг и иностранных производителей и поставщиков услуг».

Отмечается также .что «регуляторы в Китае не позволяют компаниям США принимать собственные решения в области трансфера технологий и лицензирования прав интеллектуальной собственности».

Вместо этого, как говорится в докладе, регуляторы «продолжают требовать или давить на иностранные компании с тем, чтобы те осуществляли трансфер технологий в качестве условий для инвестиций или других положительных решений».

«Многие из политических инструментов, используемых китайским правительством, являются в целом беспрецедентными, поскольку другие члены ВТО их не используют. Они включают широкий спектр государственного вмешательства и поддержки, направленный на продвижение развития китайскую индустрии, во многом путем ограничения, использования, дискриминации и создания иных препятствий иностранным фирмам и их технологиям, продуктам и сервисам», – подчеркивается в документе.

В декабре выступая на министерской конференции ВТО, глава МЭР Максим Орешкин назвал экономические санкции агрессивной формой протекционизма, призвав членов организации освободить глобальную торговлю от этого «оскорбительного явления».

В марте 2017 года президент США Дональд Трамп по время своей первой речи к Конгрессу заявил, что присоединение Китая к ВТО в 2001 году стоило Вашингтону около 60 тыс. производств.