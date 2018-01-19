Видный представитель оппозиции Зимбабве погиб при крушении вертолета в США

Жертвами крушения вертолета в США стали пять человек, включая 61-летнего представителя оппозиции Зимбабве Роя Беннетта и его супругу Эйлин, сообщают СМИ.

Вертолет упал в горной местности штата Нью-Мексико в среду вечером, но нашли его только в четверг.

Из шести человек, находившихся на борту вертолета, выжил лишь один, передает РИА «Новости» со ссылкой на KOB4.

Потомок европейских колонизаторов Беннетт был казначеем оппозиционной партии «Движение за демократические перемены».