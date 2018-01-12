Кремль подтвердил факт встречи Путина с Медведчуком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече главы государства Владимира Путина с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком.

«Я лишь могу подтвердить, что такая встреча была. Вы знаете, что Медведчук занимается гуманитарными вопросами, уполномочен ими заниматься, в том числе. Он является одним из инициаторов и активных исполнителей... обмена удерживаемыми лицами. Он неоднократно эти темы обсуждал напрямую с президентом», – передает РИА «Новости» слова Пескова, добавившего, что встреча прошла недавно.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в среду, 10 января, состоялась встреча главы российского государства Владимира Путина и представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

Путин и Медведчук уже обсуждали тему обмена в ноябре. Обмен состоялся в конце декабря.