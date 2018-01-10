Собчак заметили на Бали

Телеведущая Ксения Собчак, собравшаяся баллотироваться в президенты России, побывала на Бали.

Фото с Собчак разместил в Instagram музыкант Андрей Алексин, обладатель «Золотого граммофона», автор хита «Шалавы».

Судя по геотегу, снимок сделан в пятизвездочном отеле The Laguna, что расположен в туристическом районе Нуса-Дуа.

«Ксения Анатольевна наш кандидат!!!» – подписал фото Алексин.

Сторонник блогера Алексея Навального, не допущенного до выборов, Георгий Албуров сообщил, что Собчак вместе со звездами российской эстрады якобы участвовала в организованном на острове корпоративе. Мероприятие состоялось в том же отеле, который, судя по фото, посетила претендент на пост главы государства.

Однако через некоторое время Собчак опровергла эти данные, назвав их «вбросами недоброжелателей, завистников и конкурентов».

«Никаких корпоративов я не веду, собираю деньги на кампанию, летая как угорелая туда-обратно по всему миру, – веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам», – объяснила она на своей странице в Instagram.

Распространителей слухов Собчак назвала «провокаторами и врунами».

Публикация от Андрей Алексин (@andreyaleksin) Янв 10, 2018 at 10:36 PST

Напомним, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. ЦИК уже разрешил собирать подписи в свою поддержку следующим кандидатам: Эльвире Агурбаш, Сергею Бабурину, Екатерине Гордон, Павлу Грудинину, Владимиру Жириновскому, Владимиру Михайлову, Станиславу Полищуку, Владимиру Путину, Ксении Собчак, Максиму Сурайкину, Борису Титову, Роману Худякову и Григорию Явлинскому. По данным ЦИК, к 8 января в избирательные фонды этих 13 кандидатов в президенты поступило в общей сложности более 650 млн рублей.