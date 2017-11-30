Путин: Валаамским монастырем может гордиться не только Церковь

Опубликован трейлер к документальному фильму Андрея Кондрашова «Валаам», в фильм вошли два интервью главы российского государства Владимира Путина.

По словам президента, Валаамским монастырем «может гордиться не только Церковь, но и страна в целом», передают «Вести.ru».

«В душе, в сердце русского человека это всегда было, есть, и уверен, навсегда останется», – приводит его слова РИА «Новости».

Премьера фильма состоится 14 января.

В фильм вошли четыре сезона съемок на Валаамском архипелаге, артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники, которых еще никогда не было в эфире.

Напомним, в ходе визита на Валаам президент России Владимир Путин посетил торжественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря, которую служит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.